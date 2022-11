Educazione digitale | giochi e laboratori | Fondazione della Comunità Bergamasca vi aspetta a «Le Due Torri»

Altalex

... con il supporto specialistico della vice preside Silvia Ciancetta, animatricedella ... riorganizzazione del servizio d'ordine, riorganizzazione dell'ora dicivica, fondazione di un ...2 Formazione ed"È importante che si conosca la portata degli spazi digitali e che si impari a mettere dei dispositivi per bloccare la 'dark web'", ovvero tutto ciò che si ... Educazione civica, educazione digitale per una maggior cybersecurity Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il digitale è reale. La pandemia ha messo in evidenza che la ... il progetto intende agire sui giovani del territorio attraverso politiche di ascolto, prevenzione, educazione e reinserimento per chi ...