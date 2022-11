È stata sgominata la più grande banda di truffe telefoniche

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Cento persone arrestate e un bottino totale che ha sfiorato i 50 milioni di sterline. Questo il bilancio dell’operazione che ha portato alla chiusura – grazie alla collaborazione tra Scotland Yard, la FBI e le autorità informatiche ucraina – del sito iSpoof utilizzato da una cyber-gang criminale per frodare decine di migliaia di cittadini in tutto il mondo (specialmente nel Regno Unito). Una truffa che abbiamo già raccontato su Giornalettismo e che avveniva, anche se con dinamiche leggermente differenti, anche in Italia. LEGGI ANCHE > La mail truffa del corriere Bartolini (a cui tanti stanno credendo) Il procedimento era semplice: attraverso il portale iSpoof nato nel 2020, questa gang di truffatori telefonici utilizzava gli strumenti messi a disposizione della piattaforma per effettuare telefonate a numeri casuali, spacciandosi per operatori dei servizi di sicurezza informatica di ...