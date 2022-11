Warren Buffett contro gli impostori cripto

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Sorte ha voluto che le malefatte di una banda di truffatoricoinvolgessero, presidente di Berkshire Hathaway, holding statunitense tra le più grandi del mondo, e noto per lo scetticismo espresso, negli ultimi anni, per il comparto fintech, che ha definito in passato “veleno per topi al quadrato”. Il miliardario ha già adito le vie legali, con i malviventi che avrebbero addirittura sviluppato un exchange utilizzando il suo nome. Uno scherzo di cattivo gusto che potrebbe costare molto caro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.