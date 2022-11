Via dalla Capitale si ride poco | i cinque prestiti su cui Tiago Pinto rifletterà a gennaio

Agenzia ANSA

Tra i primi siti ce ne sono tre di Ceprano, scelta come location simbolica perdel maggior ... 'Si possono trovare sostanze che superano i valori previstinorma ha argomentato il commissario ...Provare a racimolare il più possibile dalle cessioni, nel tentativo di consegnare a José Mourinho un paio di rinforzi durante la sessione invernale. E' la missione - tutt'altro che semplice - di Tiago ... Un milione di russi via dalla guerra di Putin La seconda stagione di Vita da Carlo, la serie tv in cui Carlo Verdone interpreta sé stesso, è in arrivo su Paramount+ nel 2023: ecco tutto quello che sappiamo.Milano, 23 nov. (Adnkronos) - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ...