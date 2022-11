Strange World – Un Mondo Misterioso | la recensione | una grande e umana storia d' avventura

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ladi- Un: confronti generazionali, messaggi ecologisti e unomaggio ai film d'. Il 61° Classico della Disney è un film da non perdere. Al cinema. Come per incanto, come solo sa fare ilcinema. Il 61° Classico della Walt Disney riallaccia la sua poetica (post)moderna e spiega perché, oggi, non c'è più bisogno dei cattivi. Un colpo d'intuito già accennato in Oceania, con l'idea rafforzata in Raya e l'Ultimo Drago e, ancora, in Encanto. Un cinema, quello disneyano, profondamente diverso dai fasti e dal tripudio degli Anni Novanta, in cui le figure dei villains erano forse più interessanti degli eroi: Scar, Frollo, Jafar, Ade. Quanta cattiveria, che serpeggiava in un fine Millennio ricco di ...