Real Time e Naba insieme contro la violenza sulle donne

(Di mercoledì 23 novembre 2022) In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale, che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre,, canale del gruppo Warner Bros. Discovery e, Nuova Accademia di Belle Arti uniscono le forze in una significativa collaborazione con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività sul tema delladi genere. LEGGI ANCHE – #Scrivimiquandoarriviacasa, storie diaggredite in strada: come fare in modo che non succeda più Giovedì 24 novembre alle 21.20 arriva su“ALESSANDRA – IL CORAGGIO DI UNA FIGLIA”, il documentario, disponibile anche in streaming su discovery+, che racconta la tenacia di Alessandra Cuevas, la figlia di Teresa Buonocore, ...