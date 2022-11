Omicidi Prati | identificate anche le due vittime cinesi | chi erano

Dopo il triplice omicidio adei giorni scorsi e la convalida del fermo del sospetto killer Giandavide De Pau hanno ... Le indagini su Giandavide De Pau, accusato deglidelle 3 prostitute ......degliche, per l'accusa, aveva commesso due giorni prima. Ma dalle indagini sta emergendo il contrario. Perché dopo avere ucciso tre escort in pieno giorno nel centralissimo quartiere...De Pau non ha contezza e memoria di quello che ha fatto. So solo che il suo passaporto era scaduto da tempo” Lasciando il carcere, il difensore di De Pau, l’avvocato Alessandro de Federicis ha detto c ...Dopo il triplice omicidio a Prati dei giorni scorsi e la convalida del fermo del sospetto killer Giandavide De Pau hanno convinto gli inquirenti a ...