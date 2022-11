Manovra | Calenda | è vuota Grande presa in giro per elettori

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "Trovo questaunainanzitutto per glidella destra. Tutte le promesse sono state disattese". Così il leader di Azione, Carlo, in conferenza stampa in Senato.

Addentrandosi nel commento sulla legge di Bilancio 2023 disegnata dall'esecutivo,paventa l' aumento della pressione fiscale : "Nellada 35 miliardi , 21 vengono dal deficit , 3 dalla ...... che si fa sulla sanità Sull'istruzione Sulla ricerca, sui giovani e le donne, sulla povertà Non c'è niente" nellavarata dal governo Meloni, ha chiosato. 23 novembre 2022(LaPresse) “Da parte nostra una contromanovra Come è doveroso fare. Le opposizioni stanno in Parlamento, non in piazza". Lo ha dichiarato il leader di Azione ...Se poi vuole andare avanti con il 'siamo pronti' vada avanti finchè non prende un muro in pieno". Lo ha detto Carlo Calenda presentando le proposte del Terzo polo sulla legge di Bilancio.