Inps | aumenti delle pensioni per il 2022 e perequazione Consulta le TABELLE

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Con- si legge in una nota dell'- va intesa la rivalutazione annuale degli importi dei trattamentistici per adeguarli al costo della vita . Ha l’obiettivo...

Gli effetti del taglio del cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti - Pensioni,per le minime, da gennaio perequazioni per tutti Con il taglio del cuneo fiscale e l'aumento ...minimo; 90% ...... il prossimo anno riceveranno comunquedegli importi dell'assegno unico per figli 2023. ... invece, cambiare per la procedura per avere l'assegno unico, che deve essere sempre richiesto all'...Il governo Meloni ha sorpreso tutti aumentando l'importo delle pensioni minime, dove con il termine “pensione minima” si intende la soglia al di sotto della quale i trattamenti previdenziali, ma solam ..."Gli aumenti annunciati Non coprono nemmeno lontanamente l’incremento del costo della vita”. Aldo Pascucci, neo eletto segretario della Fnp-Cisl, analizza e commenta ...