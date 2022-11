“GF Vip 7” | Spinalbese si lascia andare un po’ troppo | Tavassi scappa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) News Tv. Al “GF Vip 7” Antoninosi è reso protagonista di un gesto, che ha scioccato Edoardoe Luca Salatino. I tre inquilini erano insieme in stanza, quando all’improvviso l’ex di Belen Rodriguez si ètoad un’iniziativa, come dire, audace. Un fatto del tutto inaspettato, che hato letteralmente di sasso gli altri due gieffini. La notizia sta rimbalzando ora sui social, è sulla bocca di tutti: mai i telespettatori avrebbero potuto immaginarsi che proprio lui facesse una cosa simile. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Giaele e Taylor Mega hanno avuto un flirt? Le parole dell’influencer Incredibile, un gesto choc che sta facendo discutere. Antoninoera nella stanza con Edoardoe Luca Salatino ...

... La discussa gieffina critica l'atteggiamento dell'ex di Belen Rodriguez: 'Incoerente' Il rapporto tra Antoninoe Oriana Marzoli, non è più lo stesso al GF7. Nelle scorse ore la ...Dopo l'ultima puntata del GF, Antoninoe Oriana Marzoli si sono chiariti. Sono anche finiti sotto le coperte insieme, ma il ragazzo è scoppiato a piangere e lei ha perso le staffe. GF: Antonino scoppia a ...Da quando ha iniziato il suo percorso nella casa del GF Vip, Antonino Spinalbese ha rivolto le sue attenzioni a quasi tutte le donne della Casa. Con Ginevra Lamborghini il flirt non ha fatto in tempo ...La coppia ha confermato di avere avuto rapporti intimi nella Casa più spiata d'Italia, poi ha commentato la partecipazione dell'ex di Belen ...