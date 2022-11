Doppio allenamento sotto la pioggia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) 22 Novembre 2022 Doppia seduta diper il Pisa Sporting Club impegnato per tutto il giorno, euna fastidiosa, sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado. Al mattino lavoro prettamente atletico e aerobico con sedute spefiche, mentre nel pomeriggio dopo il riscaldamento iniziale spazio al pallone al lavoro tattico con simulazioni di gioco 11 contro 0 ed esercitazioni per reparti. Al gruppo si sono riaggregati anche i calciatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive nazionali: Torregrossa, Rus, Morutan, Marin, Nagy, Ionita e Jureskin. Domani e giovedì appuntamento pomeridiano al “Cetilar” mentre venerdì i nerazzurri torneranno all’Arena per la rifinitura della vigilia. Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

