Covid | rinchiusi per settimane | si ribellano | caos in Cina

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sono quasi cinquanta le città cinesi sottoposte ai rigidissimi lockdown di questi ultimi giorni, causa la continua crescita dei positivi da-19. Nella giornata di ieri, anche la capitale Pechino ha riconosciuto lo spettro delle restrizioni, dopo casi di decesso che non si verificavano ormai da 6 mesi. L’area delle limitazioni riguarderebbe più di 7 milioni di cittadini, segregati in casa con obblighi di tampone quasi quotidiani, nei due grossi quartieri centrali di Haidian e Chaoyang. Ma la vera notizia del giorno sono ancora le proteste che intercorrono tra gli abitanti sottoposti al confinamento e gli operatori sanitari. Questa volta è il caso dell’azienda iPhone City, la mega-fabbrica degli smartphone Apple a Zhengzhou, città con una popolazione di 200 mila lavoratori. La notte scorsa, infatti, le forze dell’ordine in tenuta antisommossa e i vigilanti sanitari ...

