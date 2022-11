Annamaria Bernardini De Pace su Montesano e Remigi | “Un gesto orrendo cacciarli”

(Di mercoledì 23 novembre 2022)Dea Belve ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e anche questa settimana ha dato il meglio di sé a Casa Pipol dove è stata ospite. Essendo lei un’avvocatessa i conduttori di Casa Pipol le hanno chiesto un commento tecnico riguardo il caso di Enrico, cacciato da Ballando con le Stelle dopo aver sfoggiato in sala prove una maglietta della Decima Mas. “Squalificarecredo che sia stato unda parte della Rai. La Decima Mas è stato un reparto della marina militare che si è anche fatto riconoscere per aver fatto delle cose bellissime. Mas vuol dire memento audere semper che è un motto di Gabriele D’Annunzio. Il fatto che nel ’43 un fascista si sia appropriato della Decima Mas è un fatto storico. Ma secondo me ...

Dopo Belve di Francesca Fagnanide Pace è stata stuzzicata sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi a Casa Pipol, format trasmesso su Instagram. La donna è stata invitata per discutere dei temi caldi ...Come è entrato il Covid al GF Vip Durante Casa Pipol, chiacchierando con l'avvocatoDe Pace, il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto un'importante rivelazione. Come è entrato il Covid al GF Vip: "La variante ha bucato il tampone" Come è entrato il Covid al ...Dopo Belve di Francesca Fagnani Annamaria Bernardini de Pace è stata stuzzicata sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi a Casa Pipol, format trasmesso su Instagram. La donna è stata invita ...Ecco come è entrato il Covid al GF Vip 7: “La variante di un concorrente ha bucato il tampone”, di chi si tratta e la conferma.