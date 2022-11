Sace riunisce gli stakeholders

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - “Purpose-Driven Business for Sustainable Development”: questo il focus del workshop a porte chiuse che si è svolto a Roma, organizzato e ospitato da, il Gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese italiane, in prima linea nella transizione ecologica del Paese nel ruolo di attuatore del Green New Deal in Italia. L'obiettivo dell'incontro è stato stimolare un confronto con manager e leader del mondo economico, industriale, finanziario e istituzionale italiano sul tema dello sviluppo sostenibile come driver di crescita, oltre a contribuire alla definizione degli obiettivi di sostenibilità a lungo termine della stessa. La protagonista della giornata è stata Victoria Hurth, tra i massimi esperti a livello mondiale in ...