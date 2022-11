Puglia | maltempo | allerta Oggi in varie regioni | per alcune codice rosso Protezione civile | previsioni meteo

(Di martedì 22 novembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali e interni centrali della regione, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, con quantitativi cumulati deboli sul resto della regione.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. Il secondo, con validità fino alla prossima mezzanotte. Si prevedono “venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte, tendenti a ruotare da sud-ovest.” Rischio:giallo per l’intera regione. L'articolo, ...

Dopo un lunedì all'insegna del sole, nelle prossime ore ilè pronto a tornare su Andria e su gran parte della. La Protezione civile regionale ha diramato un messaggio di allerta gialla, valido dalle 8 di domani - 22 novembre - e per le ...Ilimperversa in alcune parti d'Italia, allerta meteo prevista in diverse regioni. Da stasera ... Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Basilicata,e ...Da stasera e per le successive 24 ore l'Italia sarà sferzata dal passaggio di una tempesta molto rapida ma forte e intensa.Allarme maltempo in quasi tutta Italia: da stasera e per tutta la giornata di domani gran parte del Paese sarà colpito da temporali, forte vento, piogge abbondanti e mareggiate, ...