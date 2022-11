Mattarella | “Il welfare è una colonna portante”

È il monito che il Presidente della Repubblica, Sergio, lancia dall'Assemblea nazionale ... per allungare il passo nell'innovazione, per potenziare il. C'è la possibilità per il ...... allungare il passo nell'innovazione, per potenziare il. C'è la possibilità di ridurre i ... Per farlo, ha precisato, sarà importante "tenere fede ai decisivi impegni assunti in questi ..."La pandemia - ha continuato Mattarella - ha dimostrato che società e istituzioni ... per ammodernare la P.A. per allungare il passo nell'innovazione, per potenziare il welfare. C'è la possibilità di ...(Teleborsa) - Con l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è aperta a Bergamo la 39esima assemblea nazionale Anci, in programma fino al 24 novembre al polo fieristico ...