Maltempo | pioggia intensa in Abruzzo | allarme per fiume Sangro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 22 novembre 2022) Pescara - Il Centro Funzionale d'della Protezione civile comunica che "la lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura delsegnala il superamento della soglia died una graduale crescita" e raccomanda "di mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza". Per l'area in questione, il bacino Alto del, ieri è stato diramato un bollettino di 'criticità elevata - allerta rossa'. Altre zone a rischio sono il bacino alto della Marsica e il bacino dell'Aterno, per cui il bollettino parla di 'criticità moderata - allerta arancione', nel primo caso per rischio idraulico diffuso e nel secondo per rischio idrogeologico localizzato. Allerta gialla nel resto della regione. Come preannunciato, la perturbazione nel corso della notte ha raggiunto ...