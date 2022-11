L’arguzia di una ragazza arriverà dove la polizia non è riuscita ad arrivare

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Le persone che si amano non sono algebra: da calcolare, sottrarre o tenere a un braccio di distanza oltre una virgola decimale. Ma a volte ricordare non è così importante per noi, a volte lo si fa solo perché qualcun altro sorrida. Quel genere di bugie era permesso. Aveva una canzone dentro si sé. Un battito malaticcio che le agitava la pelle sui polsi e sul collo, un accordo crepitante quando si schiariva la gola e il trillo frastagliato del proprio respiro. Era quella la vera Andie Bell, nascosta dietro quel sorriso perfetto, dietro quegli scintillanti occhi azzurri? Non riusciva a guardarlo. Non riusciva a guardare la sua espressione autenticamente gentile o il sorriso perfetto che aveva in comune con il fratello o gli occhi talmente bruni e profondi che ci si poteva cadere dritti dentro. Perciò non guardò. Pip lo guardò andare via per l’ultima volta. Quando udì la porta d’ingresso ...