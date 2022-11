Inzaghi e il Benevento | “Retrocessione non dipesa solo da noi Cannavaro e i compleanni”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPochi giorni ancora a poi ilritroverà sulla sua strada Pippo, non sarà la prima volta dopo il divorzio tra il tecnico e il club giallorosso, ma quando ricapita l’occasione di incrociare i propri cammini, per la formazione sannita e il tecnico piacentino non è mai una partita come le altre. La Gazzetta dello Sport, a firma di Nicola Binda, ha dedicato una ampia intervista a SuperPippo e, logicamente, tra Mondiali, Reggina e famiglia, non potevano mancare i riferimenti aled al prossimo match di campionato in programma al ‘Granillo’ domenica nel lunch time. L’ultima squadra ad aver dominato la serie B è stata il suonel 2020:il paragone regge? – Ha chiesto come prima domanda il giornalista della rosea – “Forse allora non ci eravamo resi conto – ha ...