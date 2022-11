Estrazione Superenalotto oggi 22 novembre 2022 | i numeri vincenti

(Di martedì 22 novembre 2022) ESTRAZIONI– Questa sera, martedì 22, alle ore 20 va in scena l’del. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’di, 22, è prevista alle ore 20. TPI segue l’(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito iestratti, l’in diretta:di martedì 22...

Il jackpot deldell'di oggi ammonta esattamente a 316,2 . Si tratta della cifra più alta di sempre : nel caso in cui qualcuno riuscisse ad aggiudicarsela, verrebbe frantumato ...Estrazioni del Lotto I fan del jackpot milionario sono numerosi, e si sono dati tutti appuntamento all'22 novembre 2022 alle ore 20,00. In palio un premio da record, destinato ad entrare nella storia del gioco. Chi invece vuole avere maggiori opportunità di vincita, opta per i ...Nel Superenalotto la caccia al jackpot da favola continua. Stasera, martedì 22 novembre, prima estrazione della settimana. Il sei manca dal maggio del 2021, quando fu centrato con una giocata ...ROMA - Prima estrazione della settimana per il SuperEnalotto, con il concorso di questa sera martedì 22 novembre. Dopo il ...