Boom di ascolti nel pomeriggio di Rai 2 grazie ai Mondiali di calcio | i numeri

(Di martedì 22 novembre 2022) Prima giornata ricca di partite, seconda giornata dedicata aidiin Qatar quella del 21 novembre 2022. E la Rai si prepara a raccontare tutti i match del torneo. Cambia la programmazione di rai 1 ma soprattutto quella di rai 2 che fa spazio, nel, alle partite. Sospesi quindi Ore 14 e BellaMa’, in base alla programmazione delle gare ma glidella rete, volano. E’ proprio Rai 2 ad approfittare dell’interesse dei tifosi per i. Nella giornata di ieri infatti, le due partite in onda nelhanno fatto volare la rete. Su Rai 2 il match Inghilterra – Iran,Qatar 2022, ha registrato un netto di 1.859.000 telespettatori, share 17,52%; a seguire il match Senegal – Paesi Bassi un netto di 2.546.000, 19,83%. ...

