Bloccate a terra e portate via perché non indossano la mascherina | VIDEO

Il Tempo

... "Lo assumiamo noi", dice, e assicura che si batterà contro la piaga delle listeal ... La sfida, in sostanza, è ancora Schlein contro Bonaccini, ma nelladi mezzo possono trovare spazio ...... per le sue dimensioni, non può entrare in porto e le persone saranno trasbordate e portate a... e sinceramente soffro nel vedere persone in pericolo,a bordo di un'imbarcazione e ... Vergogna a Guangzhou, bloccate a terra con violenza perché non portano la mascherina Terminati i lavori di deforestazione che hanno animato le settimane precedenti, nella capitale iniziano le giornate delle ruspe. Un escavatore nel bel mezzo di Via Cola di Rienzo blocca ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...