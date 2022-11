Avatar | La via dell' acqua | scontri tra tribù e scene subacquee mozzafiato nel final trailer

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 novembre 2022) Ildi: La viai regala un po'a meraviglia che ci attende al cinema a partire dal 14 dicembre col ritornoa saga fantascientifica di James Cameron. Ildi: La viaappena diffuso suscita meraviglia rivelando alcuni scorci degli incredibili universi appositamente creati da James Cameron per la sua saga fantasy/fantascientifica. Iloffre uno sguardo ravvicinato alladei Metkayina, guidata da Tonowari (Cliff Curtis9, a cui Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e la loro famiglia si rivolgono in cerca di aiuto quando si trovano in pericolo. Nonostante una ...