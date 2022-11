Uomini e donne | ex dama sconvolta | “Volevano farmi diventare una prostitu**”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 21 novembre 2022) Chi ha seguitoin passato sicuramente si ricorderà di Veronica Ursida. L’exdel trono over fin dal suo ingresso si è sempre fatta notare non solo per la sua bellezza ma anche per i suoi modi e la sua schiettezza. Sul suo percorso però spesso si è parlato di menzogne, di L'articolo proviene da KontroKultura.