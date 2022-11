Supplenze | graduatorie esaurite anche per diverse classi di concorso | le scuole ricercano i docenti da MAD Ecco dove

(Di lunedì 21 novembre 2022) Anno scolastico da poco iniziato, nomine da GPS edi istituto in corso, ma già mancano insegnanti per alcunedi. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

Ne abbiamo parlato quidi istituto, supplenza sostegno a docente non specializzato: sanzione in caso di rinuncia alla proroga e indadi istituto, si può rifiutare ...... ma non c'è nessun vincolo relativo alla provincia scelta per l'iscrizione nelle GPSprovinciali e di istituto per il biennio 2022/24, finalizzate al conferimento delle. Si può ...Il boom di rinunce e dimissioni dei docenti spinge il Provveditorato di Salerno a scorrere le graduatorie provinciali per correre subito ai ripari. Dopo circa un trimestre di lezione, nelle scuole sal ...Si punta ad aumentare ancora gli stipendi scuola dal 2023: le TABELLE de Il Sole 24 Ore sull' impatto del rinnovo del CCNL.