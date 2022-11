Spero sia una sparata | ma | l' ira di Mentana su Salvini | attacco durissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Enricova all'e punta il dito contro la Lega che ha proposto un bonus per i matrimoni in chiesa. Una mossa anche per contrastare il calo dei matrimoni religiosi. Va detto che nella serata di ieri secondo alcune indiscrezioni, il bonus proposto dalla Lega riguarderebbe tutti i matrimoni, anche quelli civili. Maha immediatamente attaccato il Crarroccio con un lungo sfogo su Facebook: "Leggo sul sito di Repubblica: "Calano i matrimoni religiosi, la Lega propone bonus fino a 20mila euro per chi si sposa in chiesa".sia unada comizio e invece scopro, scorrendo l'articolo del bravo Di Cicco, che si tratta di un disegno di legge già presentato da quel gruppo parlamentare. Balzano subito all'occhio profili di probabile incostituzionalità: si favorirebbe in ...