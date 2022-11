Record in Inghilterra-Iran | Bellingham primo giocatore nato dopo il 2000 in gol ai Mondiali

Partirà il 5 marzo in Bahrain il suo primo Gran Premio, per un totaledi 24 gare nella ... Logan si è completamente integrato nel team a Grove (quartier generale della Williams in, ...... 21 NOV - Interruzione dae conseguente recupero - monstre di 14 minuti, nella seconda partita dei Mondiali in Qatar, quella che, allo stadio Khalifa International di Doha, oppone...La storia e i primati del numero uno iraniano, costretto ad abbandonare il campo durante il match d'esordio della sua nazionale ai Mondiali ...Ben 14 minuti di recupero alla fine del primo tempo di Inghilterra-Iran, seconda partita del Mondiale in Qatar. Si è giocato fino al 59' al Khalifa International Stadium, segnando un record per il tem ...