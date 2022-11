Mondiali | i calciatori dell’Iran non cantano l’inno in segno di protesta | fischi e insulti dagli spalti | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) C’è molta politica in questo Mondiale di calcio in Qatar. E lo si è capito sin dall’inizio, dalle polemiche nate subito per la scelta di un Paese definito da molti privo di cultura calcistica e ostile nei confronti dei diritti umani e delle minoranze (vedi quanto accaduto sulla questione delle fasce arcobaleno), ma pure responsabile della morte, secondo un’inchiesta del Guardian, di almeno 6500 lavoratori migranti impegnati nei cantieri della manifestazione calcistica. Alle suddette questioni oggi se ne è aggiunta un’ulteriore, che stavolta non ha a che fare col Qatar ma con l’Iran, dove da oltre due mesi vanno avanti le proteste del popolo scatenate dalla morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa dalla polizia morale per aver indossato male il velo. Un silenzio che vale più di 1000 parole: idella squadra nazionale #TeamMelli #Iran non ...