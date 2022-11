Cop27 | il mercato dei crediti di carbonio tra Paesi ricchi e Stati in via di sviluppo non funziona Ma non si riesce a cambiarlo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Senza un piano per ridurre drasticamente le emissioni globali, le nostre possibilità di contenere l’aumento delle temperature a 1,5 gradi si dimezzeranno già nel 2031, secondo Global Carbon Budget. Uno degli strumenti più discussi per invertire la tendenza è quello deidio carbon credit, “unfinanziario su cui ipiù, fondazioni e aziende private comprano da quelli in via di‘permessi a emettere’, in cambio di azioni di compensazione come riforestazione o edilizia sostenibile”, spiega Domenico Vito, attivista e osservatore alla Cop 27 per Hubzine Italia. Se applicato correttamente, questo accordo di cooperazione potrebbe raddoppiare la riduzione delle emissioni – afferma uno studio di Enviromental Defence Fund – e abbattere i costi della ...

Il Fatto Quotidiano

... condividere informazioni utili con gli operatori che desiderino affacciarsi su quele ... Iscriviti subito In Egitto si svolge, la conferenza sul clima , per fermare il surriscaldamento ...... sul sistema finanziario e suldegli alimenti e dei fertilizzanti, ha animato i tavoli di ... il polmone del mondo, per sostenere le richieste di giustizia ambientali avanzate nella; per ... Cop27, il mercato dei crediti di carbonio tra Paesi ricchi e Stati in via di sviluppo non funziona Il 5 dicembre diventerà operativo il blocco. E mentre le petroliere russe studiano i trucchi per aggirarlo e Mosca cerca canali di vendita alternativi, ...Al vertice sul clima Cop27 la creazione di un fondo per perdite e danni legati al cambiamento climatico è un passo positivo ma rischia di diventare "un fondo per la fine del mondo". Lo afferma il Wwf ...