CHRISTMAS WORLD | torna a Roma dal 3 dicembre all’8 gennaio

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo il grande successo del 2021 all’Auditorium Parco della Musica, Lux Eventi è lieta di annunciare una notizia straordinaria:da quest’anno sarà organizzato nel parco storico più prestigioso di, Villa Borghese nella zona del Galoppatoio, dal 3. Che tipo di manifestazione è– che nella passata edizione ha accolto più di 200.000 persone – è una manifestazione unica nel suo genere che, tra installazioni scenografiche, market, giochi, spettacoli e photo opportunity ambientate in diversi Paesi del mondo, catapulterà lo spettatore come all’interno di un film, in un viaggio straordinario nello spazio e nel tempo. Il pubblico Il pubblico ...

Le piazze principali sono pronte ad ospitare eventi strepitosi come il, Eco & Chic Market a San Lorenzo, Santa Claus District e tanto altro ancora. Covid, Bassetti: 'Natale a rischio, ...IT 22:19 - FAMILY FOR- 2 PARTE 22:55 - AMICI DI MARIA 01:31 - GRANDE FRATELLO VIP (LIVE) ...40 - La cucina di Sonia 21:20 - Grey's Anatomy - 18a stagione 23:50 - Dark Blue01:50 - I ...Christmas World tornerà a Roma per Natale. I visitatori potranno osservare il Natale nel mondo, nel villaggio che sarà costruito a Villa Borghese. La manifestazione ha già avuto un grande successo ...Christmas World – che nella passata edizione ha accolto più di 200.000 persone – è una manifestazione unica nel suo genere che, tra installazioni scenografiche, market, giochi, spettacoli e photo ...