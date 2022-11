Sampdoria | Stankovic fa piazza pulita | dieci giocatori sul mercato

(Di domenica 20 novembre 2022) Il neo allenatore dellaDejan, sta affrontando la dura realtà blucerchiata: penultimo posto in classifica con soli 6 punti e zona salvezza che si allontana sempre di più. L’ex centrocampista dell’Inter starebbe valutando un’imponente rivoluzione. Come riportato da Nicolò Schira, sarebbero ben 10 i calciatori messi alla gogna da parte del tecnico., isulLa lista dei calciatori suldella Samp: Conti Ferrari Colley Murru Verre Trimboli Vieira Sabiri Caputo Quagliarella Vendere così tantiin un’unica finestra disarà certamente difficile, ...

Calciomercato, Colley è verso la partenza: il difensore non ha convinto. Su di lui c'è il Torino e alcune squadre di Premier Sembra arrivata ai titoli di coda l'esperienza di Omar Colley alla ... La Sampdoria si prepara al mercato invernale nella speranza che prima del 2 gennaio si perfezioni il passaggio di proprietà, curato da Banca Lazard che ha individuato un fondo angloamericano interessa ...