Omicidi Roma | caccia all' arma dei delitti

, 20 nov. ", è caccia all'arma dei tre delitti. Si terrà all'inizio della prossima settimana, non prima di martedì, l'udienza di convalida del fermo per Giandavide De Pau, il cinquantunenne accusato ...La maggior parte degliè stato registrato in America Latina e nei Carabi (il 68%), mentre ... Le iniziative - Da Milano agli eventi per questo Transgender Day of Remembrance sono tanti. ...L'uomo deve rispondere del triplice omicidio delle tre donne. Per ora non gli viene contestata la premeditazione. Sabato la svolta dopo un lunghissimo ...C'è un sospettato per i tre omicidi di donne avvenuti a Roma giovedì mattina. Da quanto si apprende, il cerchio si sta strigendo attorno a un uomo la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Si è c ...