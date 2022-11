Florence Welch | l’infortunio sul palco preoccupa i fan | Che paura

(Di domenica 20 novembre 2022) Ai fan dinon è di certo sfuggito ciò che è accaduto sul. Durante il concerto la cantante ha fatto parecchio spaventare i presenti, sapete che cosa è successo? Ormai non si fa altro che parlare della nota cantante e non solo per i suoi successi musicali. Di recente, però, tutta l’attenzione L'articolosuli fan Chechemusica.it.

Rolling Stone Italia

La leader dei+ The Machine ha iniziato a perdere sangue sul palco, trovandosi così costretta a rinviare il tour inglese: "Sento dolore e ballare su un infortunio non è mai una buona ...and the Machine hanno annunciato la sospensione delle proprie attività dal vivo a causa di un infortunio occorso alla cantante e leader del progetto: sui propri canali social ufficiali la trentaseienne artista britannica ha annunciato di essersi fratturata un piede durante il set tenuto nella serata dello scorso venerdì, 18 novembre,... Florence Welch si è rotta un piede durante un concerto La leader dei Florence + The Machine ha iniziato a perdere sangue sul palco, trovandosi così costretta a rinviare il tour inglese: «Sento dolore e ballare su un infortunio non è mai una buona idea» ...