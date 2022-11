Dati nello spazio? Questo progetto sfrutterà un data center | e non è americano né russo

Leggi su computermagazine

(Di domenica 20 novembre 2022) L’inserimento di unè unnon solo rispettabilela portata dell’impegno, ma ancor di più assurdo sulla base di quello che è previsto per il suo debutto. Quando dovrebbe avvenire, e soprattutto in che modo? Ildeiè molto più che ambizioso – Computermagazine.itTrasferire idalla Terra allo? Ilin questione si chiama Ascend, acronimo di Advanced Space Cloud for European Net zero emission andsovereignty, e si tratta di una iniziativa della Commissione Europea commissionata a Thales Alenia Space, che come abbiamo preannunciato verrà sicuramente attuata. Lo scopo è ...