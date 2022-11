Napoli | De Laurentiis non si accontenta | la mossa per il rinnovo di Spalletti

Leggi su rompipallone

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo un inizio di stagione spettacolare, è tempo di riposo per il. Per alcuni la sosta dovuta al Mondiale potrebbe andare a penalizzare gli azzurri, i cui ritmi nel primo trimestre si sono rivelati forsennati: undici vittorie consecutive , capolista in campionato (a +8 sul Milan secondo) e primo posto in Champions League confermano come questo sia l’inizio più brillante nella storia dei partenopei. Anche Aurelio Deha battezzato l’armata dicome la miglior squadra passata sotto la sua gestione da presidente. Motivo che spinge il patron azzurro a rilanciare per un possibile prolungamento per il mister di Certaldo, il cui contratto attuale scade nel 2023, che prevede un’opzione fino al 2024, con un ingaggio che ammonta a 3 milioni annui. Devuole giocare d’anticipo: ...