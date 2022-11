Il PSG individua l’erede di Verratti | Juve colta di sorpresa

Metropolisweb

Ragion per cui Biasinproprio in questo reparto, l'avversario da temere di più domani tra ... perchè dopo 10 anni di fila poteva succedere, e con Benfica epuo' capitare, ma il modo con ...Certo che ospitare in casa la squadra stellare del, con giocatori come Messi, Mbappé, Verratti, ... Ma l'allenatore Galtier vede il buco giusto e losulla destra, dove Cuadrado deve fare ... Lo spauracchio Psg per il Napoli dei record Insomma, Lionel Messi potrebbe non vestire la maglia del PSG nella prossima stagione e i parigini vogliono tutelarsi in caso di addio. Il club transalpino avrebbe già individuato una short list di ...Dopo aver a lungo inseguito Milan Skriniar, il ds Campos avrebbe individuato ancora in Italia un centrale da portare a Parigi.