Chiara Ferragni | Sono ossessionata! | non può farne a meno

(Di sabato 19 novembre 2022)pubblica una storia con una confessione: "", ecco di cosa si tratta.è senza ombra di dubbio una delle persone più influenti nel web. Ha iniziato sin da piccolina a iscriversi su tutte le piattaforme che avevano lo scopo di metterla in contatto anche con chi si trova lontanissimo. Erano proprio le blogger americane a cui si inspirava. Queste mostravano i propri look e li descrivevano suo loro blog nei minimi dettagli non solo con foto ma anche con attente analisi delle ultimissime tendenze. Invitata alle prime sfilate in molte le hanno detto che sarebbe stata da lì a poco dimenticata ma, guardate dov'è ora! Oltre ad essere una delle più seguite e amate non solo dai fan ma anche dalle maison di alta moda che ...

Lo stipendio da capogiro della tata dei figli die Fedez Tra le coppie più famose d'Italia,e Fedez non badano a spese per quel che riguarda la cura dei loro figli. Infatti, per riempire le assenze causate dagli ...... risponde Zucchero con un pizzico di polemica nei confronti della direzione artista del Festival che nel 2023 potrebbe aprirsi in misura maggiore agli influencer, a partire da. Non è ...Chiara Ferragni e Fedez non mancano mai l’occasione per raccontare qualche dettaglio, anche privato, della loro vita sui social. La coppia, infatti, anche nelle ultime ore è finita al centro della ...Zucchero a Sanremo 2023 No, l’artista non ci sarà. Non sarà tra gli ospiti della kermesse canora e non è previsto neanche in gara. “Non mi vogliono”, risponde Zucchero con un pizzico di polemica nei ...