Auto a fuoco dopo incidente | 32enne di Pozzuoli investito e ucciso mentre si metteva in salvo

newsbiella.it

...si sono scontrate frontalmente per cause da accertare. Due i feriti, uno è stato elitrasportato all' ospedale Maggiore di Novara in codice rosso, sul posto personale del 118 e vigili del. ...Un'è finita fuori strada rovesciandosi sul fianco. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. La Squadra dei Vigili delha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo ed affidato alle ... Dal Nord Ovest - Dopo l'incidente l'auto prende fuoco, momenti di paura in serata Una donna di 57 anni era alla guida di un Opel Combo, con accanto il suo cane, quando stamani, intorno alle 9, per cause da accertare, è uscita ...Un automobilista è ricoverato all'ospedale di Oristano dopo essere uscito fuori strada con la sua auto. L'incidente è avvenuto sulla Statale 292, all'altezza del chilometro 82,800. (ANSA) ...