Taglio del cuneo per i lavoratori e salario minimo Le idee di Schlein per il suo Pd

(Di venerdì 18 novembre 2022) Intervista alla deputata del Pd, Elly, in vista del congresso: "La sinistra non è riuscita ad anticipare le grandi trasformazioni che stanno spaventando le società: le diseguaglianze, gli effetti dell'innovazione tecnologica, l'emergenza climatica"

... per cui riesce a garantire alle imprese un risparmio medio2,92%, l'alluminio, per cui il ... principalmente specializzata nella produzione di componenti in lamiera (laser, deformazione, ...Gli altri punti chiave delle Legge di Bilancio sono la confermacuneo fiscale2 per cento, sgravi sui rinnovi contrattuali, cedolare secca al 10 per cento sugli affitti commerciali ...Ci sarà un taglio al cuneo fiscale, sia pure inferiore alle previsioni. E ci saranno anche una nuova edizione della rottamazione delle cartelle e la voluntary disclosure. E poi il ponte sullo Stretto, ...Il taglio del numero dei parlamentari non ha portato a risparmi reali nelle spese della Camera. A svelare l’assurdità è Francesco Verderami sul Corriere della Sera, spiegando che la scorsa estate, ...