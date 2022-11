Regali scudetto a Spalletti | colpi mirati low cost | Giuntoli al lavoro

CalcioNapoli24

... le montagne russe dell'Inter (a Bergamo il primo confronto diretto vinto) e gli enormi... poter considerare il mese di gennaio decisivo nella volata. Non è un'esagerazione anche se è ...C'è chi ha sostenuto che Pioli godrà a lungo di credibilità per lodello scorso anno. Mi permetto di correggere l'affermazione. Non godrà di credibilità per lo2021 - 22, ma perché ... TMW - Napoli su Frattesi! Possibile regalo a Spalletti per inseguire il sogno Scudetto Sette vittorie di fila, l'ultima firmata in Toscana contro Scandicci per 3-2, al termine di un match per cuori forti, hanno regalato alle rosa la seconda ... Vero Volley Monza vs Conegliano 2-3 (Gara ...Un riconoscimento importante per i due dirigenti del Milan, protagonisti di un lavoro e di una programmazione oculata che ha regalato ai rossoneri uno Scudetto che mancava da tempo. Staccati al ...