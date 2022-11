Edoardo Tavassi a rischio squalifica dal GF VIP 7?

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 18 novembre 2022), nel giro di pochi giorni, è diventato uno dei concorrenti più amati della Casa del Grande Fratello Vip 7. Il suo modo di fare, infatti, è riuscito a portare una ventata di allegria e a modificare gli equilibri. Purtroppo, però, nelle ultime ore, ha commesso una leggerezza che potrebbe costringere gli autori arlo dal gioco. In passato, c’è già stato un precedente di questo tipo. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, lo scivolone di: “Ci stavate tutti” Prima di entrare nella Casa del GF Vip, ai concorrenti vengono presentate tutte le regole da rispettare. Una violazione delle norme, in base alla gravità dell’accaduto, potrebbe comportare addirittura l’esclusione dal gioco. Durante ...