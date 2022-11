Baretta | «il pregiudizio principale è l’egoismo del nord»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 novembre 2022) «Il tempo dei pregiudizi e dei luoghi comuni sul sud come sulè segnato». Pierpaolo, enfant prodige del sindacalismo italiano, veneziano doc, sottosegretario al Mef con quattro diversi governi, dall’ottobre 2021 è assessore al bilancio di Napoli. Ha accettato di rispondere ad alcune domande del Napolista nei giorni in cui grazie al ddl Calderoli il tema dell’autonomia delle regioni è tornato in cima all’agenda politica nazionale, portandosi appresso la prevedibile coda di polemiche. Era evitabile? «No, era inevitabile. Perché è l’approccio ad essere sbagliato sotto tutti i punti di vista, di contenuto e di metodo. Sono anni che si parla di questo argomento e non si è mai prodotto nulla. L’unica bozza formale è stata quella fatta nel 2018 con Bressa (sottosegretario alla presidenza del Consiglio ndr) che era molto all’acqua di rose per ...