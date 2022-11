“Uomini e Donne” | Michela ha 80 anni ma non li dimostra | “I medici studiano il mio caso”

Leggi su dilei

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un DNA molto particolare e un aspetto che non racconta glisegnati sui suoi documenti d’identità. La Dama del Trono Over di, si è presentata al centro dello studio per corteggiare uno dei Cavalieri del parterre maschile, Alessandro Rausa, rivelando di avere 80. Niente di nuovo, verrebbe da pensare, se non fosse che la signora nealmeno 20 di meno. Il suo, anomalo persino per un occhio poco esperto, sarebbe diventato un oggetto di studio., chi èe perché la sua età sorprende È arrivata in studio per corteggiare Alessandro Rausa, 92, lasciando sgomenti tutti i presenti. GiSperti e Tina Cipollari le hanno ...