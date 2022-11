Uomini e Donne | Gemma Galgani vuole copiare le ventenni | Cosa combini!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 17 novembre 2022)fa una proposta al suo cavaliere e tutti la criticano: "Non ti paragonare alle!"si è messa nuovamente in gioco in questa nuova edizione dima per ora nessun cavaliere sembra averle rapito il cuore. Forse perché come lei sostiene c'è sempre l'intromissione di Tina Cipollari che con i suoi commenti spaventa sempre i corteggiatori. Quest'anno però anche Gianni Sperti e tanti altri hanno notato che la dama di Torino è diventata particolarmente selettiva. Se prima si 'accontentava', come dichiara oggi in puntata Gianni, di un uomo come Enio che era molto più vicino alla sua età da quando c'è stata la storia con George il gabbianoè completamente cambiata. La donna ama vestirsi veramente con abiti ...