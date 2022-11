(Di giovedì 17 novembre 2022) Un "sit - in" di protesta davanti all'ospedale di Serra San Bruno per chiedere e"pretendere" unae funzionante, che possare, insomma, ad un territorio montano come ...

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

... che possa rispondere, insomma, ad un territorio montano come quello dellesempre più depauperato di servizi e sempre più a rischio spopolamento. "Abbiamo atteso finora - ha affermato ...Monte Poro, Maria Fuduli, Sindaco di Filandari, Fabio Signoretta, Sindaco di Ionadi. Appuntamento il 19 novembre a Viboè in Via Genovese 42, Mesiano di Filandari, Strada provinciale ... Serre Vibonesi, i sindaci protestano: “Serve una struttura sanitaria idonea, ma nessuno risponde” Un “sit-in” di protesta davanti all’ospedale di Serra San Bruno per chiedere e”pretendere” una struttura sanitaria idonea e funzionante, che possa ...Il periodo di San Martino tra olio, funghi, castagne e vino….e tanto altro ancora grazie all’estro culinario dello chef Alessio Sorce e dei numerosi interventi durante la giornata. Quest’anno la ricor ...