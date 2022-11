Gli obiettivi di ISPRA devono essere anche i nostri | intervista al Direttore Generale Maria Siclari

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le sfide che attendono il nostro Paese sui temi ambientali, fra la transizione ecologica, il passaggio ad un’economia a più bassa intensità di carbonio (come previsto dall’Unione Europea) e l’urgenza del PNRR, sono sicuramente fra i temi più rilevanti e dibattuti di questo periodo. Sarà sicuramente necessario riconvertire buona parte delle industrie italiane, ad iniziare da quelle che producono e consumano energia, maripensare ai trasporti, alle costruzioni, e tutta la filiera dei rifiuti. In questo senso, una partita importantissima e determinante la gioca, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell’Ambiente, alla cui Direzione siede da qualche mese una donna, la Dott.ssa. Prima donna alla guida di un organo ...

InToscana

...presso l'Università Campus Biomedico per un docente di alto profilo internazionale su tematiche di avanguardia nel settore biomedico contribuisce in modo concreto di perseguire...Anche in questo caso, uno degliè stato cercare di mantenere il giocatore al centro dell'...è sempre stato uno dei punti più caldi della mappa e diventerà ancora più centrale perscontri. ... Economia circolare, gli obiettivi della Toscana. Monni: "Riciclo al 65% e superare le discariche" - intoscana emerge che il nostro paese ha ancora molto da fare per raggiungere gli obiettivi nazionali (che mirano a fornire il 95% di copertura a maschi e femmine) e internazionali. Non solo, nel biennio della ...(Teleborsa) - L'Universita` Campus Bio-Medico di Roma con il sostegno di Intesa Sanpaolo riporta in Italia uno degli ingegneri biomedici piu` influenti a livello globale: il prof. Leandro ...