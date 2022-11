Covid Lazio | contagi | +8% in una settimana Il bollettino del 17 novembre - Cronaca - quotidiano net

Sono 3.600 i nuovi casi tracciati nelle ultime 24 ore, con un solo decesso avvenuto in provincia di Viterbo. Cresce il dato dei contagi attuali: 50.724 le persone in ...Sono 3.600 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 novembre 2022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registra, inoltre, un altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.853 tamponi ...Sono 3.600 i nuovi casi tracciati nelle ultime 24 ore, con un solo decesso avvenuto in provincia di Viterbo. Cresce il dato dei contagi attuali: 50.724 le persone in isolamento ...Nel Lazio su 4.853 tamponi molecolari e 17.591 antigenici per un totale di 22.444 test, si registrano oggi 3.600 nuovi casi positivi al Covid-19 (piu’ 159 rispetto a ieri), con 1.850 contagi a Roma. I ...