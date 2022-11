Video | Mancini | ' ' Sarà un mese duro | non deve succedere mai più' '

fcinter1908

Il c.t. dell'Italia, Roberto, alla vigilia dell'amichevole contro l'Albania, torna sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di ...... 'Zaniolo la grande occasione', con il CT Robertoche sembra intenzionato a dare grande ... Il CT iberico ha annunciato che effettuerà deisu 'twitch' durante il Mondiale per avere un ... VIDEO/ Italia, Mancini: “Sarà un mese duro, non deve succedere mai più” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Nicolò Zaniolo, facendo chiarezza sul suo rapporto con il calciatore della Roma: “Vorrei chiarire u ...