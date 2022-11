Reintegro di medici e infermieri No Vax | italiani divisi

...la scadenza dell'obbligo di vaccinazione anti - Covid per i sanitari e quindi ildegli operatori non vaccinati ( ne abbiamo parlato qui, evidenziando l'allarme lanciato dai). Il ...... 'È vero - risponde dalla Chiesa - ma cominciamo a prendere atto che ha preso le distanze da due provvedimenti molto identitari per la destra, come ildeiNo vax e l'innalzamento del ...Senza entrarvi nel merito, il primo provvedimento, il reintegro dei sanitari no-vax ... e non, come da norma, ai Medici Competenti, non hanno suscitato entusiasmo. Ma anche a volerle derubricare ad ...Elvira Zanchi è dipendente in un supermercato Conad in provincia di Bergamo e per dieci mesi non ha potuto lavorare perché l'azienda l'aveva licenziata dopo aver visto un commento su Facebook nel qua ...