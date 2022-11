“Lui al GF Vip 7?” Si scalda l’ex fidanzato di una concorrente | “Ora mi piace Micol”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Matteo Diamante èdi Nikita Pelizon: lei è unadel GF Vip 7, lui parla dall’esterno e trova sempre il modo per farsi sentire. Lo ha fatto già una volta, poco dopo l’inizio del reality dopo aver ascoltato che la sua ex ragazza ha detto di aver varcato la porta rossa da single. Va detto che la modella ha partecipato a Ex On The Beach Italia, programma di Mtv, in qualità di ex fidanzata di Matteo Diamante. “Sonoconvivente di Matteo, è stata una storia talmente profonda che ogni tanto metto ancora l’anello di fidanzamento che mi aveva dato”. Sullo stato sentimentale di Nikita Pelizon, Matteo Diamante aveva così sentenziato: “L’innominabile (così la chiamava durante la loro esperienza a Ex On The Beach Italia, ndr) è sempre molto bella. Però io lo stato sentimentale me lo ricordavo ...